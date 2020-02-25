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25.02.20 09:11
Двое детей госпитализированы с подозрением на коронавирус в Екатеринбурге по решению суда
"По нашим данным, дети в больнице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, родители сами привезли их в медучреждение.
Также у медиков не вызывает опасений здоровье женщины, которую в минувшую пятницу по решению суда принудительно изолировали по месту жительства из-за риска заболевания коронавирусом.
"С ней все в порядке", - добавил представитель Роспотребнадзора.
Как сообщалось, 21 февраля Кировский районный суд в Екатеринбурге удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации двух детей в ГКБ N40, у которых после возвращения из китайской Саньи появились признаки ОРВИ. Перед этим мать написала отказ от помещения детей в больницу и взятия у них биоматериалов на исследование.
Также 21 февраля другой районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительной изоляции по месту жительства 48-летней женщины, сидевшей в самолете рядом с гражданином Китая, который позже был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
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