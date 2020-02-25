Счетная палата РФ усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению

25.02.20 09:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ выявила системные проблемы с работой адвокатов по назначению: право на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, гарантированное гражданину Конституцией РФ, на практике в полной мере не реализуется.

К такому выводу ведомство пришло по итогам анализа использования средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению в 2016-2018 годах и текущем периоде 2019 года. В частности, анализ показал, что само понятие "квалифицированная юридическая помощь" законодательно не установлено, а единственным исполнителем права на ее получение определен адвокат. При этом оценка качества их деятельности не определена, отметили в Счетной палате.

"Законодательством не предусмотрено проведение аттестации адвоката для подтверждения его квалификации, не установлено требование к специализации при назначении адвоката в качестве защитника в уголовном деле. Адвокатским сообществом утвержден только Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве. Также отсутствует оценка деятельности адвоката по оказанию им квалифицированной юридической помощи. Отсутствие такой оценки оказывает негативное влияние на качество услуг адвокатов по назначению и не может гарантировать ее надлежащий уровень", - сообщила на Коллегии Счетной палаты аудитор Татьяна Блинова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Так называемые "государственные" адвокаты или адвокаты по назначению назначаются судом и органами дознания для защиты обвиняемых в рамках уголовного процесса в случае, если фигурант не заключил самостоятельно соглашения с выбранным им защитником.

Счетная палата также обратила внимание на то, что размер возмещения процессуальных издержек не индексировался в течение шести лет - с 1 января 2013 по 1 января 2019 год, несмотря на соответствующее постановление правительства (№1240), что "привело к снижению на 33% фактического уровня дохода, который получают адвокаты, участвующие по назначению".

"Это не могло положительно влиять на качество оказываемой ими помощи в уголовном судопроизводстве. С 1 января 2019 года размеры выплат были повышены почти в два раза, но не путем индексации, а за счет увеличения размера базовой ставки вознаграждения", - считает аудитор.

Одновременно Счетная палата отметила недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату труда "государственных" адвокатов. Так, в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокатам за их участие в деле по назначению вместо реквизитов адвокатских образований может указываться личный счет защитника. Это напрямую противоречит принятому правительством Положению о возмещении процессуальных издержек.

"Это не только способствует сокрытию реальных сведений о доходах адвокатов, но и приводит к занижению налоговой базы для исчисления налогов на доходы физических лиц и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Так, в проверяемый период почти 3 тысячи адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей", - констатировала Блинова.

Кроме того, законодательство не обязывает суды публиковать акты о выплате процессуальных издержек, что снижает прозрачность расходов федерального бюджета на эти цели и контроль за законностью использования госсредств.

"Учитывая системность выявленных проблем, Счетная палата приняла решение направить информационные письма в правительство РФ, Минфин, Верховный суд и Судебный департамент, а также Федеральную палату адвокатов для принятия соответствующих управленческих решений", - сообщили в контрольном ведомстве.

Также предложения по совершенствованию механизма финансирования деятельности "государственных" адвокатов направлены в Госдуму и Совет Федерации.