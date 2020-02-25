Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве

25.02.20 14:03

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни, сообщили в Минобороны России.

"25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в четверг в полдень, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) генерал-майор Владимир Богатырев.

"Прощание и похороны маршала Советского Союза Дмитрия Язова состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 27 февраля 2020 года в 12:00 мск", - сказал Богатырев.

Ранее о том, что Язова похоронят на Мемориальном кладбище в Мытищах "Интерфаксу" сообщал пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин выразили соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Дмитрия Тимофеевича Язова. Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа", - говорится в телеграмме соболезнования президента текст которой размещен на сайте Кремля.

Путин отмечает, что Язов "достойно прошёл тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооружённых Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение".

"Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме президента.

В свою очередь глава правительства РФ в телеграмме соболезнования отмечает, что маршал всю свою жизнь посвятил службе Отечеству. Он напоминает, что Язов "в 17 лет ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину, не раз проявлял героизм".

"Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию вооруженных сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны. Высокий профессионал, открытый и принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, пользовался большим авторитетом", - пишет Мишустин.

Премьер подчеркнул, что страна сохранит добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отечества.

Дмитрию Язову было 95 лет, он занимал пост министра обороны СССР с мая 1987-го по август 1991 года. Минобороны РФ отмечает, что в этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.

Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза, и последний маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена 95-летнему последнему министру обороны СССР как участнику Великой Отечественной войны", - отмечалось в сообщении военного ведомства 4 февраля.