Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
  
Обострение конфликта: Москва и Анкара ищут решения по разногласиям в сирийском Идлибе
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
25.02.20 14:03

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни, сообщили в Минобороны России.

"25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в четверг в полдень, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) генерал-майор Владимир Богатырев.

"Прощание и похороны маршала Советского Союза Дмитрия Язова состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 27 февраля 2020 года в 12:00 мск", - сказал Богатырев.

Ранее о том, что Язова похоронят на Мемориальном кладбище в Мытищах "Интерфаксу" сообщал пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин выразили соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Дмитрия Тимофеевича Язова. Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа", - говорится в телеграмме соболезнования президента текст которой размещен на сайте Кремля.

Путин отмечает, что Язов "достойно прошёл тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооружённых Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение".

"Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме президента.

В свою очередь глава правительства РФ в телеграмме соболезнования отмечает, что маршал всю свою жизнь посвятил службе Отечеству. Он напоминает, что Язов "в 17 лет ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину, не раз проявлял героизм".

"Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию вооруженных сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны. Высокий профессионал, открытый и принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, пользовался большим авторитетом", - пишет Мишустин.

Премьер подчеркнул, что страна сохранит добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отечества.

Дмитрию Язову было 95 лет, он занимал пост министра обороны СССР с мая 1987-го по август 1991 года. Минобороны РФ отмечает, что в этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.

Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза, и последний маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена 95-летнему последнему министру обороны СССР как участнику Великой Отечественной войны", - отмечалось в сообщении военного ведомства 4 февраля.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков
.
  25.02.20 09:42
Более 200 памятников архитектуры отреставрировали за год в Москве
.
  25.02.20 08:50
В Московском зоопарке раньше срока проснулись сурки
.
  21.02.20 15:57
Тематический поезд к 75-летию Победы вышел на линию столичного метро
.
  21.02.20 14:16
Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла
.
  21.02.20 13:03
Четвертый подряд температурный рекорд побит в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket