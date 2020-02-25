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25.02.20 09:37
Минприроды до 1 июня разработает нормативы для развития туризма и сохранения природы Камчатки
"Минприроды России поручено до 30 апреля 2020 года разработать на основании предложений Ассоциации директоров государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедная Россия" соответствующие нормативно-методические документы и до 1 июня 2020 года разработать и внести на рассмотрение правительства РФ необходимые проекты нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок действий по обеспечению баланса между развитием туризма и сохранением уникальных природных территорий Камчатского края", - говорится в сообщении.
Ассоциации "Заповедная Россия" рекомендовано подготовить и направить в Минприроды соответствующие предложения до 31 марта.
"Об уникальной природе Камчатки знают не только жители РФ, но и за пределами нашей страны. Надо делать так, чтобы мы не только охраняли особо охраняемые природные территории, надо делать так, чтобы мы повышали инвестиционную, туристическую привлекательность региона, приносили пользу экономике страны", - приводит пресс-служба слова Трутнева.
Полпред подчеркнул, что развитие должно быть основано на устойчивом сохранении природных ресурсов, заповедников, национальных и природных парков.
Как сообщалось, в России по инициативе президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Экология", в котором особое снимание уделено охране природных богатств страны. Нацпроект включает шесть региональных направлений, на реализацию которых в 2020 году из федерального бюджета выделено 230 млн рублей.
В России существует 231 особо охраняемая природная территория федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников.
На территории Дальнего Востока расположено 1 227 особо охраняемых природных территорий, из которых на Камчатке - 98 (федерального, регионального и местного значения), что составляет более 11% площади края.
К 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" в России появятся 24 новые охраняемые территории, пять из которых уже созданы в 2019 году.
На территории Дальнего Востока расположено 1 227 особо охраняемых природных территорий, из которых на Камчатке - 98 (федерального, регионального и местного значения), что составляет более 11% площади края.
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