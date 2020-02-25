Более 200 памятников архитектуры отреставрировали за год в Москве

25.02.20 09:42

Фото Юлии Иванко, официальный сайт мэра Москвы

25 февраля. Interfax-Russia.ru - За прошлый год в столице отреставрировали 213 памятников архитектуры, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

"В 2019 году в Москве отреставрировали 213 памятников архитектуры. Среди них городские усадьбы (особняки Миндовского и Каратаевой - Морозова), памятники промышленной и гражданской архитектуры (Миусское депо и прачечная Дома Наркомфина) и объекты садово-паркового искусства (беседки "Нерастанкино" и "Миловида" в музее-заповеднике "Царицыно")", - цитирует портал замглавы департамента культурного наследия столицы Юлию Логинову.

Она также пояснила, что в Москве работают два крупных профессиональных объединения реставраторов - общероссийская общественная организация "Союз реставраторов России" и НП "Российская ассоциация реставраторов". При этом Мосгорнаследия ведет контроль на всех этапах работ, сотрудники регулярно выезжают на объекты и контролируют качество производственных работ и их соответствие проекту.