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25.02.20 09:42
Более 200 памятников архитектуры отреставрировали за год в Москве
"В 2019 году в Москве отреставрировали 213 памятников архитектуры. Среди них городские усадьбы (особняки Миндовского и Каратаевой - Морозова), памятники промышленной и гражданской архитектуры (Миусское депо и прачечная Дома Наркомфина) и объекты садово-паркового искусства (беседки "Нерастанкино" и "Миловида" в музее-заповеднике "Царицыно")", - цитирует портал замглавы департамента культурного наследия столицы Юлию Логинову.
Она также пояснила, что в Москве работают два крупных профессиональных объединения реставраторов - общероссийская общественная организация "Союз реставраторов России" и НП "Российская ассоциация реставраторов". При этом Мосгорнаследия ведет контроль на всех этапах работ, сотрудники регулярно выезжают на объекты и контролируют качество производственных работ и их соответствие проекту.
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