Закупленная по нацпроекту пожарная техника начала поступать в районы Камчатки

25.02.20 09:51

Фото с сайта правительства Камчатского края

25 февраля. Interfax-Russia.ru - В Мильковский район Камчатского края поступила пожарная техника, закупленная в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщается во вторник на сайте правительства Камчатского края.

"В Мильковское отделение краевого государственного автономного учреждения "Охрана камчатских лесов" уже поступила пожарная автоцистерна, грузовой бортовой автомобиль и квадроцикл", - говорится в сообщении.

В 2019 году учреждением "Охрана камчатских лесов" были приобретены два бульдозера, грузовой автомобиль УРАЛ 4320, пожарная автоцистерна, автобус вахтовый, два грузовых бортовых автомобиля, три гусеничных трактора и семь квадроциклов и дополнительное противопожарное оборудование. На эти цели из федерального бюджета было направлено 49,5 млн рублей, из краевого – 3 млн рублей.

"До 1 марта оставшаяся техника будет доставлена в Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский районы", - рассказал руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Виктор Горлов, слова которого приводятся в сообщении.

Горлов добавил, что в 2020 году на закупку пожарной техники и дополнительного противопожарного оборудования планируется направить 26,4 млн рублей.

"Приобретение лесопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров – главное направление в структуре федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - подчеркнул руководитель краевого агентства.

Как сообщалось, план реализации национального проекта "Экология" разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В рамках исполнения указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ в период до 2024 года" Камчатский край стал участником 50 федеральных и 11 национальных и проектов, в том числе нацпроекта "Экология".