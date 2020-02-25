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25.02.20 09:51
Закупленная по нацпроекту пожарная техника начала поступать в районы Камчатки
"В Мильковское отделение краевого государственного автономного учреждения "Охрана камчатских лесов" уже поступила пожарная автоцистерна, грузовой бортовой автомобиль и квадроцикл", - говорится в сообщении.
В 2019 году учреждением "Охрана камчатских лесов" были приобретены два бульдозера, грузовой автомобиль УРАЛ 4320, пожарная автоцистерна, автобус вахтовый, два грузовых бортовых автомобиля, три гусеничных трактора и семь квадроциклов и дополнительное противопожарное оборудование. На эти цели из федерального бюджета было направлено 49,5 млн рублей, из краевого – 3 млн рублей.
"До 1 марта оставшаяся техника будет доставлена в Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский районы", - рассказал руководитель агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Виктор Горлов, слова которого приводятся в сообщении.
Горлов добавил, что в 2020 году на закупку пожарной техники и дополнительного противопожарного оборудования планируется направить 26,4 млн рублей.
"Приобретение лесопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров – главное направление в структуре федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - подчеркнул руководитель краевого агентства.
Как сообщалось, план реализации национального проекта "Экология" разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина.
В рамках исполнения указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ в период до 2024 года" Камчатский край стал участником 50 федеральных и 11 национальных и проектов, в том числе нацпроекта "Экология".
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