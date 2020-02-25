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25.02.20 10:04
Суд в Калининграде освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
"Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении. Решение вынесено судом 20 февраля", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в мае 2019 года суд отказал Реймеру в УДО.
Ранее сообщалось, что 2010-2012 годах Реймер и его заместитель Николай Криволапов похитили 2,2 млрд рублей федеральных средств, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН.
Замоскворецкий суд Москвы в 2017 году приговорил Реймера к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Криволапов осуждён на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тыс. рублей.
Обоих осуждённых этапировали в 2018 году в калининградскую колонию.
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