КАМАЗ может перейти на неполную рабочую неделю с 20 апреля из-за недостатка комплектующих

25.02.20 10:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля, сообщает корпоративное издание автозавода.

"Данный приказ издан с целью подстраховки на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих", - говорится в сообщении.

По информации издания, в приказе говорится, что неполная рабочая неделя может быть введена с 20 апреля в связи со снижением объема поставок комплектующих изделий, в том числе сырья из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции.

Издание уточняет, что подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании.

"Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения", - отмечается в публикации.

Ранее со ссылкой на корпоративное издание "КАМАЗа" сообщалось, что предприятие обеспечило себя комплектующими на первый квартал 2020 года, при этом компания допускает возможность корректировки своих производственных планов в случае дальнейшего распространения коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих.

Заместитель генерального директора "КАМАЗа" по закупкам Равиль Ибрагимов говорил в интервью корпоративному изданию, что производства грузовиков и автобусов "КАМАЗа" обеспечены комплектующими на февраль и март, а ситуация в апреле будет зависеть от сроков запуска производителей автокомпонентов в Китае.