Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
  
Обострение конфликта: Москва и Анкара ищут решения по разногласиям в сирийском Идлибе
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
25.02.20 10:54

Росавтодор вложит до 59,2 млрд руб. в строительство магистрали из Краснодара в Крым

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Росавтодор планирует до 2025 года направить на строительство первого участка скоростной автомагистрали, ведущей из Краснодара в Керчь, 59,2 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства) объявило электронный аукцион на "Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар- Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь, I этап".

Максимальная цена контракта установлена в размере 59,193 млрд рублей, включая НДС в размере 20%. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Так, в рамках проекта планируется построить участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б со сроком вода в эксплуатацию в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км в час.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта, итоги планируется подвести 17 марта.

Как сообщалось, Росавтодор в настоящее время ведет строительство новых и реконструкцию уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск - Керчь. Работы направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Строительство и реконструкция автодороги осуществляется по программе федерального проекта "Морские порты", входящего в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В настоящее время подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье" ведет работы по строительству обхода Анапы с 47 по 52 км, проводит реконструкцию участков с 73 по 100 км и реконструкцию отрезка с 52 по 73 км. На объекте реконструкции с 52 по 73 км работы начались в IV квартале 2019 года. Предусмотрено строительство трех транспортных развязок, мостов и путепроводов, одноблочных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, устройство автобусных остановок и прокладка водопропускных труб. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что ООО "Дорожная строительная компания" в 2019-2021 годах выполнит реконструкцию автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке 73 - 100 км. Цена контракта превышает 10 млрд рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Протяженность нынешней трассы Новороссийск - Керчь составляет 166 км. Это дорога федерального значения, часть европейского маршрута Е97. Трасса проходит через Новороссийск, Анапу и Темрюкский район Краснодарского края.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 14:03
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков
.
  25.02.20 09:42
Более 200 памятников архитектуры отреставрировали за год в Москве
.
  25.02.20 08:50
В Московском зоопарке раньше срока проснулись сурки
.
  21.02.20 15:57
Тематический поезд к 75-летию Победы вышел на линию столичного метро
.
  21.02.20 14:16
Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket