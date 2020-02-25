Росавтодор вложит до 59,2 млрд руб. в строительство магистрали из Краснодара в Крым

25.02.20 10:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Росавтодор планирует до 2025 года направить на строительство первого участка скоростной автомагистрали, ведущей из Краснодара в Керчь, 59,2 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства) объявило электронный аукцион на "Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар- Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь, I этап".

Максимальная цена контракта установлена в размере 59,193 млрд рублей, включая НДС в размере 20%. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Так, в рамках проекта планируется построить участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б со сроком вода в эксплуатацию в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км в час.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта, итоги планируется подвести 17 марта.

Как сообщалось, Росавтодор в настоящее время ведет строительство новых и реконструкцию уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск - Керчь. Работы направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Строительство и реконструкция автодороги осуществляется по программе федерального проекта "Морские порты", входящего в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В настоящее время подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье" ведет работы по строительству обхода Анапы с 47 по 52 км, проводит реконструкцию участков с 73 по 100 км и реконструкцию отрезка с 52 по 73 км. На объекте реконструкции с 52 по 73 км работы начались в IV квартале 2019 года. Предусмотрено строительство трех транспортных развязок, мостов и путепроводов, одноблочных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, устройство автобусных остановок и прокладка водопропускных труб. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что ООО "Дорожная строительная компания" в 2019-2021 годах выполнит реконструкцию автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке 73 - 100 км. Цена контракта превышает 10 млрд рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Протяженность нынешней трассы Новороссийск - Керчь составляет 166 км. Это дорога федерального значения, часть европейского маршрута Е97. Трасса проходит через Новороссийск, Анапу и Темрюкский район Краснодарского края.