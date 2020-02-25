Морозная погода вернется в Петербург на последней неделе зимы

25.02.20 10:51

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге и Ленинградской области на неделе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили "Интерфаксу" в городском Гитрометцентре во вторник.

В начале недели местами по области пройдет небольшой снег, в Петербурге преимущественно без осадков. Температура воздуха в Ленинградской области ночью составит минус 2-7 градусов, в Петербурге - до минус 3. Днем в регионе будет теплее: от минус 3 до нуля градусов.

В последующие дни в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Ожидается умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха в Ленинградской области ночью опустится до 10-15 градусов ниже нуля, днем - до минус 5.

В Петербурге морозная погода сохранится в течение недели. Ночью термометр покажет минус 3-5 градусов, днем воздух прогреется до минус 3.