|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.02.20 10:51
Морозная погода вернется в Петербург на последней неделе зимы
В начале недели местами по области пройдет небольшой снег, в Петербурге преимущественно без осадков. Температура воздуха в Ленинградской области ночью составит минус 2-7 градусов, в Петербурге - до минус 3. Днем в регионе будет теплее: от минус 3 до нуля градусов.
В последующие дни в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Ожидается умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха в Ленинградской области ночью опустится до 10-15 градусов ниже нуля, днем - до минус 5.
В Петербурге морозная погода сохранится в течение недели. Ночью термометр покажет минус 3-5 градусов, днем воздух прогреется до минус 3.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket