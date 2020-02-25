Роскосмос: объекты второй очереди "Восточного" строят с опережением графика

25.02.20 11:03

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Строители возводят ряд объектов второй очереди строительства космодрома "Восточный" с опережением в 1,5-2 месяца, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Сейчас строительные работы идут по 17 объектам, на сооружении № 3 (командном пункте) работы идут с опережением на 1,5 месяца, здесь уже завершено возведение второго этажа, идут работы на третьем", - сообщила госкорпорация во вторник.

В сообщении отмечается, что до конца марта этого года их планируют закончить и уже в апреле выйти на гидроизоляцию стен и передать командный пункт под монтаж технологического оборудования и инженерных систем.

"С опережением графика на два месяца идут работы на сооружении № 7 - это технологический блок кислорода и азота", - отметили в "Роскосмосе".

Там подчеркнули, что на стартовом сооружении космического ракетного комплекса "Ангара" в настоящее время одновременно идут строительные работы на блоках А, Б и В.

"На блоке А полностью сделана подбетонка, на 50% завершена гидроизоляция, а также готов защитный слой бетона. На блок Б поставлено временное тентовое покрытие для удержания тепла (тепляк)", - сообщает госкорпорация.

По данным на 25 февраля 2020 года завершено армирование плиты блока В, начинаются работы по приему бетона. 26 февраля планируется принять порядка 1 тысячи 200 кубометров бетона, после чего продолжатся работы по армированию минус третьего этажа.