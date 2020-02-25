Роспотребнадзор: в РФ нет новых случаем заражения коронавирусом

25.02.20 11:10

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 февраля. Interfax-Russia.ru - В России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщил Роспотребнадзор.

"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: (...) два - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном во вторник на официальном сайте ведомства.

В России прежде были зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля китайцев выписали в связи с выздоровлением.