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25.02.20 11:14
Путин направил 40 россиянам предложения войти в новый состав Общественной палаты
Таким образом в РФ началось формирование нового состава Общественной палаты.
"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ", - говорится в сообщении.
Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днем инициирования процедуры формирования нового состава ОП РФ, поясняет сайт Кремля.
Согласно сообщению, "не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные НКО, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп".
Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава ОП общественные палаты субъектов РФ также должны избрать из своего состава по одному представителя в состав Общественной палаты России.
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