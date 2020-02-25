Путин направил 40 россиянам предложения войти в новый состав Общественной палаты

25.02.20 11:14

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, которым он предлагает войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ, сообщается на сайте Кремля.

Таким образом в РФ началось формирование нового состава Общественной палаты.

"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ", - говорится в сообщении.

Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днем инициирования процедуры формирования нового состава ОП РФ, поясняет сайт Кремля.

Согласно сообщению, "не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные НКО, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп".

Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава ОП общественные палаты субъектов РФ также должны избрать из своего состава по одному представителя в состав Общественной палаты России.