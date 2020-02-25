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25.02.20 11:25

И.о. главы администрации Астрахани избрана Эльвира Мурадханова

Фото с сайта администрации г. Астрахань
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Астрахани во вторник приняли отставку главы администрации города Радика Харисова и избрали и.о. главы Эльвиру Мурадханову, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Мы, городская дума, наделили полномочиями и.о. главы администрации города Мурадханову. Она приступит к обязанностям с 26 февраля", - сказала спикер гордумы Алена Губанова.

Также депутаты приняли отставку Харисова, 21 февраля написавшего заявление о досрочном сложении полномочий главы администрации Астрахани по собственному желанию.

Харисов вступил в должность 14 ноября 2018 года, заключив двухлетний контракт после того, как дума Астрахани большинством голосов выбрала его из двух претендентов на пост главы администрации города. До этого он занимал должность министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона. С июня 1997 года работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром".

Мурадханова является заместителем главы администрации - начальником правового управления администрации Астрахани с декабря 2018 года.

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