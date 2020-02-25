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25.02.20 11:25
И.о. главы администрации Астрахани избрана Эльвира Мурадханова
"Мы, городская дума, наделили полномочиями и.о. главы администрации города Мурадханову. Она приступит к обязанностям с 26 февраля", - сказала спикер гордумы Алена Губанова.
Также депутаты приняли отставку Харисова, 21 февраля написавшего заявление о досрочном сложении полномочий главы администрации Астрахани по собственному желанию.
Харисов вступил в должность 14 ноября 2018 года, заключив двухлетний контракт после того, как дума Астрахани большинством голосов выбрала его из двух претендентов на пост главы администрации города. До этого он занимал должность министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона. С июня 1997 года работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром".
Мурадханова является заместителем главы администрации - начальником правового управления администрации Астрахани с декабря 2018 года.
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