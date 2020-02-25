ДВФУ усиливает медконтроль за студентами из Кореи и Японии из-за COVID-19

25.02.20 11:29

© РИА Новости. Ирина Калашникова

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) усиливает медицинский контроль за студентами, которые возвращаются на учебу из Кореи и Японии в связи с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник в пресс-службе вуза.

"В ДВФУ во вторник начался учебный семестр. Все студенты, прибывающие из Республики Корея и Японии, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае подозрения на коронавирус студентов направят в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ.

"Дополнительные меры призваны обеспечить надлежащее медицинское сопровождение образовательного процесса и не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде зарубежных стран", - говорится в сообщении.

До 16 марта ДВФУ планирует принять свыше 130 студентов из Республики Корея и Японии. Речь идет также о студентах, которые возвращаются из азиатских стран после обменных и других обучающих программ.