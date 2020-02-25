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25.02.20 11:29
ДВФУ усиливает медконтроль за студентами из Кореи и Японии из-за COVID-19
"В ДВФУ во вторник начался учебный семестр. Все студенты, прибывающие из Республики Корея и Японии, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в случае подозрения на коронавирус студентов направят в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ.
"Дополнительные меры призваны обеспечить надлежащее медицинское сопровождение образовательного процесса и не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде зарубежных стран", - говорится в сообщении.
До 16 марта ДВФУ планирует принять свыше 130 студентов из Республики Корея и Японии. Речь идет также о студентах, которые возвращаются из азиатских стран после обменных и других обучающих программ.
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