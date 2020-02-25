Почти 82 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за ветра

25.02.20 11:37

© РИА Новости. Сергей Аверин

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Энергетики восстанавливают электроснабжение в Дагестане, прерванное из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго.

"25 февраля с 7:50 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях. Без электроснабжения остались бытовые потребители 116 населенных пунктов (около 81 700 человек). Мощность отключенных потребителей - 21,7 МВт", - уточняет министерство", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам уже привлечены 22 бригады в составе 68 человек и 23 единиц спецтехники.