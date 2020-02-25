"Победа" в июне откроет прямые рейсы из Анапы в Уфу

25.02.20 12:03

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 июня откроет прямые регулярные рейсы из Анапы в Уфу, сообщает пресс-служба международного аэропорт Уфы им. Мустая Карима.

"Полеты запланированы два раза в неделю по понедельникам и пятницам на Boeing-737-800. Время вылета из Уфы- 22:40, из Анапы - 17:20 (время указано местное для каждого аэропорта вылета)", - говорится в сообщении.

Продолжительность полета составит около 2,5 часа.

Помимо авиакомпании "Победа" в рамках летнего расписания полеты в Анапу будут осуществлять авиакомпания Utair (с 3 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам) и NordStar (с 9 июня по вторникам), уточняет пресс-служба уфимского авиаузла.

Базовым аэропортом "Победы" является московское "Внуково", но часть рейсов компания выполняет из регионов РФ: Сочи, Екатеринбурга, Махачкалы.

В рамках новой пятилетней стратегии "Аэрофлота" предполагается, что "Победа" будет базироваться в Москве, Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге, сообщал ранее замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот".

АО "Международный аэропорт "Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Ежегодный средний пассажиропоток превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.