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25.02.20 12:57
Дату голосования по поправкам в Конституцию Путин может обсудить с рабочей группой в среду
Он не исключил, что в ходе встречи может быть поднят вопрос о дате проведения всенародного голосования.
"Не секрет, что на среду готовится встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "пока никаких решений на этот счет не принималось".
Ранее во вторник сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что дата голосования по поправкам в Конституцию может быть объявлена в среду, 26 февраля.
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