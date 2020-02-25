Дату голосования по поправкам в Конституцию Путин может обсудить с рабочей группой в среду

25.02.20 12:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не исключил, что в ходе встречи может быть поднят вопрос о дате проведения всенародного голосования.

"Не секрет, что на среду готовится встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "пока никаких решений на этот счет не принималось".

Ранее во вторник сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что дата голосования по поправкам в Конституцию может быть объявлена в среду, 26 февраля.