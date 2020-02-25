Шквальный ветер ожидается в Крыму

25.02.20 12:45

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила во вторник пресс-служба МЧС региона (ведомство в составе крымского правительства) со ссылкой на метеорологов.

"26-27 февраля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы - до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под деревьями.