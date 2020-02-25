Более 200 тыс. болельщиков ожидают в Екатеринбурге на Универсиаду

25.02.20 12:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Екатеринбург готовится принять на XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года 12 тыс. представителей официальных делегаций из более чем 80 стран, сообщила начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Людмила Фитина.

"Во время проведения игр город примет 12 тыс. представителей официальных делегаций - спортсмены, руководители, члены национальных федераций студенческого спорта, олимпийских комитетов, медицинский, административный персонал команд из более чем 80 стран мира", - сказала Фитина на заседании екатеринбургской думы во вторник .

Также, по ее словам, в город приедут 200 тыс. болельщиков.

Екатеринбург посетят в рамках соревнований 9 тыс. сотрудников ведомств, обслуживающих мероприятие, порядка 8 тыс. волонтеров, 2 тыс. представителей средств массовой информации, 800 технических делегатов - судей, рефери и жюри, а также многие другие.

Для сравнения Фитина привела данные по количеству гостей города во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда, по ее словам, в Екатеринбург приезжали около 100 спортсменов, 100 делегатов и технических комиссаров и порядка 30 тыс. зрителей.

Спортивная программа игр 2023 года будет включать 18 видов спорта, в том числе, игровые, водные виды, единоборства. "На летней Универсиаде впервые в истории игр будет введен культурный блок - соревнования по сценическим движениям и танцам, музыке и вокалу, а также стрит-арту", - сообщила Фитина.

Для тренировок и соревнований в Екатеринбурге будет подготовлено 33 спортивных объекта, 22 из них уже существуют. Самым крупным объектом станет деревня Универсиады в районе выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" - там будут построены, в том числе, жилые корпуса для 11,5 тыс. спортсменов.

Как сообщалось, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В ходе соревнований спортсмены разыграют 246 комплектов медалей.