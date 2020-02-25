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25.02.20 12:52
"Россия - страна возможностей" запускает новых "Лидеров России" для будущих политиков и депутатов
"Конкурс "Лидеры России" ориентирован в первую очередь на людей, работающих в исполнительной власти. Квалифицированные управленцы нужны везде, речь в том числе и о муниципальной службе, и в бизнесе. Теперь мы запускаем конкурс "Лидеры России. Политика" для тех, кто хотел бы работать в законодательной власти", - сообщил Кириенко.
По итогам открытого финала будет набран поток от 70 до 80 человек для дальнейшего обучения. Оно пройдет на базе мастерской управления "Сенеж" и Высшей школы госуправления.
"Это будет поток для представительной власти с упором на законотворчество, развитие социального интеллекта. Будет часть общего обучения и работа с наставниками, каждый из которых наберет группу примерно по восемь человек - как в творческих вузах, когда состоявшиеся профессионалы берут себе небольшой курс. Важно, что наставниками станут представители всех парламентских партий", - подчеркнул Кириенко.
Среди наставников, в частности, будут депутаты Госдумы Ирина Яровая, Александр Жуков ("Единая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"), сенатор Андрей Клишас и другие.
Кириенко сообщил, что в конкурсе будет работать экспертный совет традиционных "Лидеров россии".
Руководитель "России страны возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что зарегистрироваться для участия в конкурсе можно будет только через Госуслуги, чтобы исключить участие ботов.
"Участие в конкурсе не гарантирует присутствия в депутатском корпусе. Смогут они избраться или нет - зависит только от избирателей", - подчеркнул Комиссаров.
Регистрация участников конкурса стартует уже сегодня на сайте политическиелидеры.рф.
До 16 марта можно зарегистрироваться, в апреле будут завершены заочные этапы конкурса. На заочном этапе участникам надо будет ответить на вопросы, "Почему я хочу стать депутатом, политическим лидером?", "мои достижения" и тд, а также пройти ряд тестов.
"Конкурс не предполагает оценки политических взглядов. У них могут быть левые, консервативные, либеральные взгляды. Мы исходим из того, что легально можно отстаивать любые взгляды", - заявил глава экспертного совета "Лидеров России" Павел Безручко.
Конкурс "Лидеры России" проводится автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" по поручению президента Владимира Путина.За два года назначения на высокие позиции получили более 150 "лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро - заместителями федеральных министров.
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