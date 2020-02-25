Смольный: средняя зарплата медиков в Петербурге составляет 60 тыс. рублей

25.02.20 12:54

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Средняя зарплата в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга составляет 60 тыс. рублей, сообщил журналистам во вторник председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Что касается заработной платы, то мы, естественно, закономерно достигли всех целевых значений, которые должны были по итогам (2019) года выполнить, и средняя заработная плата на одно физическое лицо (в сфере здравоохранения - ИФ) составляет в Санкт-Петербурге 60 тыс. рублей при нормативе 53 451 рубль", - уточнил он.

"Могу сказать, что по уровню оплаты труда среднего персонала государственные учреждения здравоохранения практически не отличаются от частных, и в беседах с руководителями частных медицинских организаций они говорят о том, что оклады выровнялись. Для них теперь тоже проблема привлечь к себе средний медицинский персонал", - добавил Лисовец.

По его словам, в настоящее время потребность медицинских организаций Петербурга в среднем медицинском персонале составляет 7 тыс. человек.

"Пока у нас количество поступающих в образовательные учреждения меньше, чем существует потребность. Нам нужно ежегодно выпускать не менее 30% от существующей потребности. Пока мы этой величины не достигли", - отметил Лисовец.