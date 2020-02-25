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25.02.20 12:54
Смольный: средняя зарплата медиков в Петербурге составляет 60 тыс. рублей
"Что касается заработной платы, то мы, естественно, закономерно достигли всех целевых значений, которые должны были по итогам (2019) года выполнить, и средняя заработная плата на одно физическое лицо (в сфере здравоохранения - ИФ) составляет в Санкт-Петербурге 60 тыс. рублей при нормативе 53 451 рубль", - уточнил он.
"Могу сказать, что по уровню оплаты труда среднего персонала государственные учреждения здравоохранения практически не отличаются от частных, и в беседах с руководителями частных медицинских организаций они говорят о том, что оклады выровнялись. Для них теперь тоже проблема привлечь к себе средний медицинский персонал", - добавил Лисовец.
По его словам, в настоящее время потребность медицинских организаций Петербурга в среднем медицинском персонале составляет 7 тыс. человек.
"Пока у нас количество поступающих в образовательные учреждения меньше, чем существует потребность. Нам нужно ежегодно выпускать не менее 30% от существующей потребности. Пока мы этой величины не достигли", - отметил Лисовец.
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