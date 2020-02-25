Школы родственного ухода откроют в Алтайском крае

25.02.20 13:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Школы, в которых родственников лежачих больных научат правильному уходу за ними, появятся в Алтайском крае в 2020 году, сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина на пресс-конференции во вторник.

"В рамках пилотного проекта по системе долговременного ухода мы откроем школы родственного ухода, где будем обучать родственников правильному уходу за близкими. Это принципиально важно и совершенно точно продляет жизнь - навыки и умения близкого окружения правильно, к примеру, кормить и ухаживать, давать лекарства больным", - сказала Оськина.

Она также сообщила, что в регионе отмечена высокая потребность в паллиативной помощи. Так, в таком уходе нуждаются 9 тыс. человек. Решать эту проблему в крае намерены с помощью нацпроекта "Демография". В настоящее время в рамках нацпроекта объявлен конкурс среди частных медицинских организаций, которые будут привлечены к уходу за больными на дому - на участие в конкурсе заявились уже шесть компаний.

"Благодаря этим мерам в привычных условиях пожилому человеку будет оказана уходовая помощь. Такого ранее не было никогда. В такие услуги будет включена и обработка ран, прием лекарств, контроль давления и уровня сахара и многое другое. На первом этапе, я думаю, порядка 1 тыс. человек получат такие услуги", - подчеркнула Оськина.