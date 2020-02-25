Коренные народы ХМАО смогут переписываться в интернете на родном языке

25.02.20 13:05

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Алфавиты хантыйского и мансийского языков впервые закодируют для общения в интернете, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

К работе над стандартизацией графического представления знаков национальных алфавитов коренных малочисленных народов севера (КМНС) привлечены специалисты в области филологии и этнографии из ХМАО, а также Венгрии и Финляндии.

"Для полноценного функционирования языков в условиях современного общества необходимы шрифты, компьютерные раскладки, электронные словари. Ситуация осложняется отсутствием ряда символов хантыйского и мансийского языков в кодировке Unicode. В связи с этим на уровне округа проводится совместная работа, к которой подключены департамент образования и молодежной политики и департамент общественных и внешних связей Югры, а также департамент внутренней политики автономного округа", - сказали в ведомстве.

В настоящее время специалисты Обско-угорского института научных исследований и разработок актуализируют работу по унификации алфавита для ведущих диалектов КМНС. Следующим этапом станет кодирование новых символов хантыйской и мансийской письменности в международном стандарте Юникод.

Закодированные символы алфавитов КМНС будут размещены в открытом доступе в сети интернет.