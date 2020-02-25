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25.02.20 13:08

Доброфлот планирует к 2023г открыть в Тульской области распредцентр

© РИА Новости. Павел Львов
25 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Южморрыбфлот" (Приморский край, входит в группу компаний "Доброфлот"), открывшее в 2019 году в Тульской области завод по производству рыбного филе, планирует строительство здесь распределительного центра стоимостью свыше 500 млн рублей.

"В 2021-2022 годах рядом с Хомяковским хладокомбинатом будет построен распределительный центр, включающий в себя контейнерную площадку, морозильные и сухие склады общей площадью 10-12 тыс. кв. метров. Объем инвестиций составит более 500 млн рублей", - сообщила пресс-служба Корпорации развития Тульской области.

"Сегодня, в условиях высокой конкуренции за покупателя, важно учитывать сразу несколько факторов: качество продукта, регулярность поставок и цену. Вместе с тем растет необходимость как в развитии клиентской базы в России, так и в наращивании экспорта за рубеж", - приводятся в сообщении слова руководителя направления переработки "Южморрыбфлота" Игоря Лушникова.

Компания в 2019 году ввела на производственных мощностях АО "Хомяковский хладокомбинат" первую очередь завода рыбной продукции глубокой переработки. Объем инвестиций превысил 170 млн рублей. В настоящее время ведутся работы по реконструкции склада.

Производственная мощность предприятия составляет 200 тонн рыбного филе в месяц, а после выхода на проектную мощность к концу 2020 года она возрастет до 800 тонн.

Сырье производится в море на плавбазе и поставляется на тульский завод. Продукция (филе трески, камбалы, минтая и других пород рыб) в настоящее время отправляется на внутренний рынок. "Производство прошло сертификацию по ISO 22000:2005, соответствие продукции международным стандартам позволит открыть доступ к рынкам сбыта Европы и Америки. Первый контейнер с 20 тоннами филе минтая, которое произвели в Туле, уже отгружен в Канаду", - отмечается в пресс-релизе.

ГК "Доброфлот" - крупный российский рыбоперерабатывающий холдинг. Флот группы насчитывает 15 рыбодобывающих судов, шесть транспортных судов-рефрижераторов и три рыбоперерабатывающих плавзавода, в том числе крупнейший в России плавзавод "Всеволод Сибирцев". Также в холдинг входит крупнейший по объему выпуска береговой рыбоконсервный завод России. Главой и основным владельцем ГК "Доброфлот" является гендиректор АО "Южморрыбфлот" Александр Ефремов.

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