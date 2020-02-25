Почти 37 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику Ленинского округа в 2019 году

25.02.20 13:11

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в экономику Ленинского округа Подмосковья в прошлом году составил 36,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"За 2019 год привлечено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в размере 36,9 млрд рублей. Инвестиционный портфель на 2020-2021 годы состоит из 14 проектов с общим объемом инвестиций 17,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация этих проектов позволит создать еще порядка 6 тыс. новых рабочих мест.

Всего на территории округа зарегистрировано около 9,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них более 2,7 тыс. было создано в прошлом году.