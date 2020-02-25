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25.02.20 13:11
Почти 37 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику Ленинского округа в 2019 году
"За 2019 год привлечено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в размере 36,9 млрд рублей. Инвестиционный портфель на 2020-2021 годы состоит из 14 проектов с общим объемом инвестиций 17,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация этих проектов позволит создать еще порядка 6 тыс. новых рабочих мест.
Всего на территории округа зарегистрировано около 9,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них более 2,7 тыс. было создано в прошлом году.
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