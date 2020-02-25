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25.02.20 13:15
Первый гастрономический фестиваль "Вкусы Золотого кольца" пройдет в восьми городах
"Фестиваль "Вкусы Золотого кольца" пройдет с 26 февраля по 11 марта. Сначала он объединил семь городов - Ярославль, Кострому, Переславль-Залесский, Суздаль, Вологду, Углич и Иваново, но буквально сегодня к участникам присоединился ресторан из Ростова Великого", - сказал он.
Кашников отметил, что в рамках первого фестиваля шеф-повары представят авторские рецепты, еда будет готовиться из местных продуктов.
"В ресторанах-участниках гостям будет предложено дегустационное меню из трех блюд по специальным ценам: пельмени - 250 рублей, волжский судак - 350 рублей, напиток с медом - 200 рублей", - сообщил он, добавив, что это рекомендованная цена.
"Рестораны могут установить на эти блюда более низкие цены. Однако выше рекомендуемых блюда продавать нельзя", - подчеркнул Кашников.
По его словам, рестораны хотят показать своим гостям русскую кухню. "Главная цель - повысить интерес к новой русской кухне", - заключил Кашников.
Как отметил организатор фестиваля Алексей Новиков, подобные фестивали призваны привить гостям новый вкус. "Ресторанный рынок становится более профессиональным, а гости - опытнее. Наша задача - улучшить их вкусы", - сказал Новиков.
В ходе пресс-конференции директор департамента туризма правительства Ярославской области Юлия Рыбакова пообещала оказать всяческую поддержку гастрономическому фестивалю.
"Здорово, когда идеи о проведении крупных мероприятий исходят не от государства, а от бизнеса. Департамент туризма готов оказать все необходимую помощь в продвижении фестиваля", - отметила Рыбакова.
В завершении пресс-конференции президент ассоциации кулинаров Ярославской области Юлия Скороходова предположила, что в будущем пройдет Второй гастрономический фестиваль.
"Подобный фестиваль - безграничное пространство для развития гастрономии. В 2020 году Ярославль отметит 1010-летие, хорошо бы приурочить проведение второго фестиваля к этой дате", - отметила она.
Кашников, отвечая на предложение Скороходовой, сказал, что второй фестиваль, скорее всего, пройдет летом 2020 года.
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