Первый гастрономический фестиваль "Вкусы Золотого кольца" пройдет в восьми городах

25.02.20 13:15

© РИА Новости. Антон Денисов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Специальное меню разработали рестораны городов Золотого кольца к гастрономическому фестивалю, который откроется 26 февраля в восьми городах, сообщил руководитель фестиваля Павел Кашников во вторник на пресс-конференции, организованной информационным агентством "Интерфакс-Центр".

"Фестиваль "Вкусы Золотого кольца" пройдет с 26 февраля по 11 марта. Сначала он объединил семь городов - Ярославль, Кострому, Переславль-Залесский, Суздаль, Вологду, Углич и Иваново, но буквально сегодня к участникам присоединился ресторан из Ростова Великого", - сказал он.

Кашников отметил, что в рамках первого фестиваля шеф-повары представят авторские рецепты, еда будет готовиться из местных продуктов.

"В ресторанах-участниках гостям будет предложено дегустационное меню из трех блюд по специальным ценам: пельмени - 250 рублей, волжский судак - 350 рублей, напиток с медом - 200 рублей", - сообщил он, добавив, что это рекомендованная цена.

"Рестораны могут установить на эти блюда более низкие цены. Однако выше рекомендуемых блюда продавать нельзя", - подчеркнул Кашников.

По его словам, рестораны хотят показать своим гостям русскую кухню. "Главная цель - повысить интерес к новой русской кухне", - заключил Кашников.

Как отметил организатор фестиваля Алексей Новиков, подобные фестивали призваны привить гостям новый вкус. "Ресторанный рынок становится более профессиональным, а гости - опытнее. Наша задача - улучшить их вкусы", - сказал Новиков.

В ходе пресс-конференции директор департамента туризма правительства Ярославской области Юлия Рыбакова пообещала оказать всяческую поддержку гастрономическому фестивалю.

"Здорово, когда идеи о проведении крупных мероприятий исходят не от государства, а от бизнеса. Департамент туризма готов оказать все необходимую помощь в продвижении фестиваля", - отметила Рыбакова.

В завершении пресс-конференции президент ассоциации кулинаров Ярославской области Юлия Скороходова предположила, что в будущем пройдет Второй гастрономический фестиваль.

"Подобный фестиваль - безграничное пространство для развития гастрономии. В 2020 году Ярославль отметит 1010-летие, хорошо бы приурочить проведение второго фестиваля к этой дате", - отметила она.

Кашников, отвечая на предложение Скороходовой, сказал, что второй фестиваль, скорее всего, пройдет летом 2020 года.