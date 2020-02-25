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25.02.20 13:31

Банк ДОМ.РФ выделит 19 млрд рублей на строительство жилья в Новосибирской области

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Банк ДОМ.РФ одобрил восемь заявок на проектное финансирование в Новосибирской области на сумму более 19 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"Все застройщики, работающие по новой системе, уже сегодня могут получить поддержку банка ДОМ.РФ и обратиться за проектным финансированием. От Калининграда до Владивостока банком уже одобрено более 160 кредитов размером от 50 млн до 60 млрд рублей. В Новосибирской области одобрено восемь заявок на проектное финансирование более полумиллиона квадратных метров жилья общим объемом свыше 19 млрд рублей", - отметил директор направления "Проектное финансирование и приоритетные проекты" банка ДОМ.РФ Антон Воронин.

Всего банком ДОМ.РФ по всей стране одобрено 163 заявки на сумму 611 млрд рублей для строительства 13 млн кв.м жилья. На рассмотрении находится еще 224 заявки общей площадью 6,1 млн кв.м на сумму 415 млрд рублей.

По данным портала наш.дом.рф на 25 февраля, в Новосибирской области с привлечением проектного финансирования строится 19% от общего объема жилья (539 тыс. кв.м).

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