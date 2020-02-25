СКР провел выемку документов в департаменте транспорта мэрии Новосибирска

25.02.20 14:21

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи СКР провели выемку документов в МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (МУП "УЗСПТС") и департаменте транспорта мэрии Новосибирска, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре мэрии.

"По информации, которой мы располагаем, проводятся следственные действия по факту подлога, сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия города Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-центре.

Информированный источник сообщил агентству, что следственные действия проводились в рамках расследования дела, возбужденного по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан), которое связано со строительством многоквартирного дома на Красном проспекте.

В СУ СКР по региону от комментариев воздержались. "Пока без комментариев", - сказал агентству представитель управления.