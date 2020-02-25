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25.02.20 14:21
СКР провел выемку документов в департаменте транспорта мэрии Новосибирска
"По информации, которой мы располагаем, проводятся следственные действия по факту подлога, сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия города Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-центре.
Информированный источник сообщил агентству, что следственные действия проводились в рамках расследования дела, возбужденного по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан), которое связано со строительством многоквартирного дома на Красном проспекте.
В СУ СКР по региону от комментариев воздержались. "Пока без комментариев", - сказал агентству представитель управления.
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