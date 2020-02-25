Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны

25.02.20 14:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президиум правительства Москвы во главе с мэром города Сергеем Собяниным принял во вторник решение о выделении дополнительных средств для проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, для финансирования ремонтных работ из городского бюджета на 2020 год будет направлено 108,3 млн рублей.

"По заявкам ветеранов с 2014 по 2019 годы префектуры административных округов провели ремонт свыше 6 тыс. квартир. В апреле-ноябре 2019 года департамент труда и социальной защиты населения совместно с центрами госуслуг "Мои документы" провел дополнительное обследование условий жизни ветеранов войны, по итогам которого был составлен адресный перечень 1 861 квартиры, нуждающейся в ремонте", - рассказал представитель пресс-службы.

В мэрии пояснили, что в 1 220 квартирах работы будут выполнены до 9 мая.

"По просьбам 641 ветерана ремонт квартир был перенесен на лето, когда большинство из них уедет на отдых", - добавил собеседник "Интерфакса".