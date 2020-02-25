|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, для финансирования ремонтных работ из городского бюджета на 2020 год будет направлено 108,3 млн рублей.
"По заявкам ветеранов с 2014 по 2019 годы префектуры административных округов провели ремонт свыше 6 тыс. квартир. В апреле-ноябре 2019 года департамент труда и социальной защиты населения совместно с центрами госуслуг "Мои документы" провел дополнительное обследование условий жизни ветеранов войны, по итогам которого был составлен адресный перечень 1 861 квартиры, нуждающейся в ремонте", - рассказал представитель пресс-службы.
В мэрии пояснили, что в 1 220 квартирах работы будут выполнены до 9 мая.
"По просьбам 641 ветерана ремонт квартир был перенесен на лето, когда большинство из них уедет на отдых", - добавил собеседник "Интерфакса".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket