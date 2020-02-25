|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.02.20 14:39
Мишустин пообещал помочь курганским учреждениям здравоохранения
"По предварительным подсчётам, где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - сказал Мишустин в ходе общения с персоналом больницы.
Он отметил, что министр финансов Антон Силуанов уже предложил соответствующую программу для выделения средств из резервного фонда.
"Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - сказал Мишустин.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг рассказал премьеру, что за последние сорок лет капитального ремонта не было практически ни в одном из отделений больницы, и выразил надежду, что поддержка будет оказана.
"Можете не сомневаться в этом", - сказал Мишустин.
Заместитель директора центра Илизарова Елена Воронович, в свою очередь, рассказала премьеру, что жители Курганской области просят построить новое здание взрослой поликлиники для областной клинической больницы.
"Думаю, что мы построим", - сказал Мишустин.
Еще один сотрудник больницы, водитель карет скорой помощи попросил премьера помочь с закупкой новых автомобилей для больницы. "Считайте, что вопрос решен. Мы обязательно поможем и сделаем, - сказал премьер. - У вас колоссальная нагрузка, обязательно решим этот вопрос".
"Я только искренне желаю, чтобы как можно быстрее все эти проблемы закончились, и все у вас будет хорошо. Так оно и будет", - добавил Мишустин в завершение беседы с медработниками.
Кроме того, правительство планирует выделить средства на строительство корпуса в онкологическом диспансере в Кургане, сообщил Мишустин на совещании по вопросу об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.
"В следующем бюджетном цикле, это 2021-2023 годы, мы планируем предоставить средства для строительства корпуса в онкодиспансере", - сказал Мишустин.
По его словам, проектно-сметная документация должна быть представлена регионом в срок и в должном качестве.
Он также отметил, что при установлении тарифов на электроэнергию в Курганской области необходимо соблюдать баланс между бизнесом и поставщиками.
"Еще одна очень важная тема для региона - тарифы на электроэнергию. Конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы они были как можно ниже. Поставщики хотят заработать, с прибылью работать, получать экономически обоснованную плату, у каждого свои аргументы", - сказал Мишустин на совещании.
"Нужно найти оптимальный баланс", - подчеркнул премьер.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket