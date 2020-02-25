Мишустин пообещал помочь курганским учреждениям здравоохранения

25.02.20 14:39

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, которая почти сорок лет не знала капитального ремонта.

"По предварительным подсчётам, где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - сказал Мишустин в ходе общения с персоналом больницы.

Он отметил, что министр финансов Антон Силуанов уже предложил соответствующую программу для выделения средств из резервного фонда.

"Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - сказал Мишустин.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг рассказал премьеру, что за последние сорок лет капитального ремонта не было практически ни в одном из отделений больницы, и выразил надежду, что поддержка будет оказана.

"Можете не сомневаться в этом", - сказал Мишустин.

Заместитель директора центра Илизарова Елена Воронович, в свою очередь, рассказала премьеру, что жители Курганской области просят построить новое здание взрослой поликлиники для областной клинической больницы.

"Думаю, что мы построим", - сказал Мишустин.

Еще один сотрудник больницы, водитель карет скорой помощи попросил премьера помочь с закупкой новых автомобилей для больницы. "Считайте, что вопрос решен. Мы обязательно поможем и сделаем, - сказал премьер. - У вас колоссальная нагрузка, обязательно решим этот вопрос".

"Я только искренне желаю, чтобы как можно быстрее все эти проблемы закончились, и все у вас будет хорошо. Так оно и будет", - добавил Мишустин в завершение беседы с медработниками.

Кроме того, правительство планирует выделить средства на строительство корпуса в онкологическом диспансере в Кургане, сообщил Мишустин на совещании по вопросу об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.

"В следующем бюджетном цикле, это 2021-2023 годы, мы планируем предоставить средства для строительства корпуса в онкодиспансере", - сказал Мишустин.

По его словам, проектно-сметная документация должна быть представлена регионом в срок и в должном качестве.

Он также отметил, что при установлении тарифов на электроэнергию в Курганской области необходимо соблюдать баланс между бизнесом и поставщиками.

"Еще одна очень важная тема для региона - тарифы на электроэнергию. Конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы они были как можно ниже. Поставщики хотят заработать, с прибылью работать, получать экономически обоснованную плату, у каждого свои аргументы", - сказал Мишустин на совещании.

"Нужно найти оптимальный баланс", - подчеркнул премьер.