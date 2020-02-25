Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
  
Обострение конфликта: Москва и Анкара ищут решения по разногласиям в сирийском Идлибе
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
25.02.20 14:39

Мишустин пообещал помочь курганским учреждениям здравоохранения

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, которая почти сорок лет не знала капитального ремонта.

"По предварительным подсчётам, где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - сказал Мишустин в ходе общения с персоналом больницы.

Он отметил, что министр финансов Антон Силуанов уже предложил соответствующую программу для выделения средств из резервного фонда.

"Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - сказал Мишустин.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг рассказал премьеру, что за последние сорок лет капитального ремонта не было практически ни в одном из отделений больницы, и выразил надежду, что поддержка будет оказана.

"Можете не сомневаться в этом", - сказал Мишустин.

Заместитель директора центра Илизарова Елена Воронович, в свою очередь, рассказала премьеру, что жители Курганской области просят построить новое здание взрослой поликлиники для областной клинической больницы.

"Думаю, что мы построим", - сказал Мишустин.

Еще один сотрудник больницы, водитель карет скорой помощи попросил премьера помочь с закупкой новых автомобилей для больницы. "Считайте, что вопрос решен. Мы обязательно поможем и сделаем, - сказал премьер. - У вас колоссальная нагрузка, обязательно решим этот вопрос".

"Я только искренне желаю, чтобы как можно быстрее все эти проблемы закончились, и все у вас будет хорошо. Так оно и будет", - добавил Мишустин в завершение беседы с медработниками.

Кроме того, правительство планирует выделить средства на строительство корпуса в онкологическом диспансере в Кургане, сообщил Мишустин на совещании по вопросу об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.

"В следующем бюджетном цикле, это 2021-2023 годы, мы планируем предоставить средства для строительства корпуса в онкодиспансере", - сказал Мишустин.

По его словам, проектно-сметная документация должна быть представлена регионом в срок и в должном качестве.

Он также отметил, что при установлении тарифов на электроэнергию в Курганской области необходимо соблюдать баланс между бизнесом и поставщиками.

"Еще одна очень важная тема для региона - тарифы на электроэнергию. Конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы они были как можно ниже. Поставщики хотят заработать, с прибылью работать, получать экономически обоснованную плату, у каждого свои аргументы", - сказал Мишустин на совещании.

"Нужно найти оптимальный баланс", - подчеркнул премьер.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 14:03
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков
.
  25.02.20 09:42
Более 200 памятников архитектуры отреставрировали за год в Москве
.
  25.02.20 08:50
В Московском зоопарке раньше срока проснулись сурки
.
  21.02.20 15:57
Тематический поезд к 75-летию Победы вышел на линию столичного метро
.
  21.02.20 14:16
Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket