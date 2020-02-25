В СовФеде предложили Мишустину передать в регионы часть доходов от табачных акцизов

25.02.20 14:56

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Руководство Совета Федерации, как ожидается, 28 февраля встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, среди планируемых тем обсуждения - передача в регионы части доходов от табачных акцизов, сообщил первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Встреча планируется в пятницу с Советом палаты (председатель Совета Федерации, вице-спикеры и главы комитетов). Там большой перечень вопросов. В том числе от нашего комитета мы хотим актуализировать вопрос, который был поддержан президентом в декабре 2017 года, - о том, чтобы часть акцизов от табака были направлены в субъекты РФ", - сказал Рябухин "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, в целом по стране собирается более 600 млрд рублей от акцизов на табак. Сенатор предлагает направлять пропорционально хотя бы 15% от суммы акцизов в регионы.

"Президент тогда согласился с нашими доводами - если в регионах не оседает ни одной копейки от акцизов на табак, то, конечно, органы госвласти и муниципальные органы власти индифферентны к контрафакту, который нарастает. А по моим оценкам, контрафакт уже около 15%. И если мы сейчас отдадим 15% от акцизов в субъекты, то, с одной стороны, мы наведём порядок по контрафакту и контрабанде, а с другой - будут дополнительные доходы в регионы", - отметил Рябухин.

Кроме того, заодно это поможет успешно и в полном объеме решить проблему здорового детского питания, сказал сенатор.

"Эта тема очень важная, и было бы правильно, если бы мы эту тему реанимировали уже с точки зрения исполнения. Думаю, что было бы красиво, если бы премьер нас поддержал в этом", - отметил он.

По мнению Рябухина, от комитета по бюджету и финансовым рынкам на встрече с Мишустиным, вероятно будет недавно ставший сенатором калужский экс-губернатор Анатолий Артамонов. В среду, как ожидается, он будет избран председателем комитета, сказал Рябухин.

"От нас, я думаю, уже будет Артамонов Анатолий Дмитриевич. Он как губернатор на Госсовете уже продвигал эту идею. Завтра мы избираем его, и я думаю, что в пятницу он с большой радостью эту тему поднимет", - сказал сенатор.