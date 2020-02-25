Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

25.02.20 15:05

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Работу главного катка страны на ВДНХ в Москве продлили до 9 марта, сообщает во вторник пресс-служба выставочного комплекса.

"Радуемся все вместе - работу катка продлили до 9 марта", - говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме.

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, в будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. В понедельник, 2 марта, будет технический день. Весь сезон для посетителей будут работать три основных павильона проката спортивного инвентаря и экспресс-павильон, который будут открывать дополнительно в выходные и праздничные дни.

В этом сезоне каток на ВДНХ открыли 22 ноября 2019 года, 80-летний юбилей посвящен зимним традициям развлечений советских времен.