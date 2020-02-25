Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года

25.02.20 15:24

© РИА Новости. Евгений Самарин

25 февраля. Interfax-Russia.ru - На улицах и площадях столицы в 2020 году пройдет 29 фестивалей, в том числе 12 мероприятий цикла "Московские сезоны" запланированы на март-сентябрь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города.

"Кроме того, запланировано масштабное празднование двух общенародных праздников - Дня Победы (9-10 мая) и Дня города (5-6 сентября)", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он напомнил, что в 2019 году гостями фестивальных площадок стали 68 млн человек.

"Центральными площадками фестивалей в этом году станут Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, Камергерский переулок, Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары", - пояснили в мэрии.

По информации пресс-службы, фестиваль "Вам, любимые" пройдет 7-9 марта, "Большая перемена" - 28-29 марта, "Эко-Фест" - 4-12 апреля, "Пасхальный дар" - 17-26 апреля, "Майский Open Air" - 2-3 мая, "Николин день" - 15-24 мая, "Московская весна A Cappella" - 29 мая-7 июня, "Времена и эпохи" - 12-21 июня, "Лето в городе" - 27 июня-2 августа, "Ритм моего города" - 6-16 августа, "Цветочный джем" - 21 августа-6 сентября.

Кроме того, с 14-22 марта в Москве состоится фестиваль "Крымская весна". Его девиз: "Единый народ - единая страна". Основное праздничное мероприятие состоится 15 марта на Тверской улице, уточнили в мэрии.