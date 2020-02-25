Мишустин распорядится выделить 5 млрд рублей на развитие Курганской области

25.02.20 15:35

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил первую из запланированных индивидуальных программ социально-экономического развития проблемных территорий, она коснется Курганской области, в 2020-2024 годах на нее будет выделено 5 млрд рублей.

В ходе совещания в Кургане Мишустин сообщил, что во вторник подпишет соответствующее распоряжение.

Министр финансов Антон Силуанов, который в кабинете министров является куратором региона, напомнил, что индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области - это первая из программ, которые готовятся в настоящее время для 10 субъектов РФ, нуждающихся в специальной федеральной поддержке.

"На реализацию программы до 2024 года запланированы необходимые объемы финансирования - 5 млрд рублей. Как вы уже сказали, Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ), в последующие после 2024-го три года будут также выделены при необходимости, эффективности реализации программы соответсвующие средства", - сказал глава Минфина.

По его словам, главные цели программы: снижение в два раза доли населения, у которой доходы находятся ниже прожиточного минимума. "Мы говорим о том, что в 2024 году это доля (19%) составит, по нашим оценкам, не более 8%", - сказал Силуанов.

"Мы с руководством региона договорились, что будут докапитализированы финансовые организации. В первую очередь, микрофинансовые организации Курганской области, которые позволят предоставлять ресурсы малому, среднему предпринимательству. Именно на это у нас делается упор", - сообщил министр финансов.

Он отметил, что за пять лет в регионе планируется создать около 10 тыс. новых рабочих мест и примерно на 10% снизить количество безработных.

"Также планируется увеличение доли автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями", - сказал Силуанов.

Еще одной важной задачей, по его словам, станет развитие четырех государственных и двух частных промышленных парков.

"Средства будут направлены на цели развития машиностроения, металлоконструкций, металлообработки, производства нефтегазового оборудования, деревообрабатывающей промышленности", - сообщил глава Минфина.