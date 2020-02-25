Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
  
Обострение конфликта: Москва и Анкара ищут решения по разногласиям в сирийском Идлибе
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
25.02.20 16:27

Росприроднадзор предложит предприятиям Красноярска открыть системы эко-мониторинга

© РИА Новости. Илья Питалев
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор в течение недели разошлет предприятиям, оказывающим наибольшую нагрузку на экологию Красноярска, официальные предложения добровольно открыть данные своих систем эко-мониторинга для Росприроднадзора и Росгидрометцентра, сообщила руководитель надзорного ведомства Светлана Радионова журналистам во вторник.

По словам главного экологического инспектора, в ходе встреч с представителями промышленности Красноярска она предложила предприятиям не только предоставлять данные своих систем мониторинга ведомствам, но и установить на производствах лаборатории Росприроднадзора и Росгидрометцентра.

"В течение недели они получат письменные предложения от нашей службы такую информацию (о выбросах - ИФ) нам передавать, эти лаборатории разместить. Через месяц у меня будет понимание, кто и как отреагировал на эти предложения. Если кто-то забыл или не захотел, или постеснялся сказать вслух, что он этого делать не хочет, придется письменно нам ответить", - сказала Радионова.

Глава российского надзорного ведомства находится в Красноярске по приглашению губернатора региона Александра Усса для обсуждения экологических проблем краевого центра.

Метеорологи в пятницу, 14 февраля объявили в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Сначала режим действовал до вечера понедельника, затем был продлен еще на сутки. Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, провести мероприятия, обеспечивающие сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%. Режим НМУ в Красноярске также называют "черным небом".

В соцсетях жители города жаловались на сильный туман, смог и ухудшение самочувствия.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник и вторник в Красноярске был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 14:03
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков
.
  25.02.20 09:42
Более 200 памятников архитектуры отреставрировали за год в Москве
.
  25.02.20 08:50
В Московском зоопарке раньше срока проснулись сурки
.
  21.02.20 15:57
Тематический поезд к 75-летию Победы вышел на линию столичного метро
.
  21.02.20 14:16
Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket