Росприроднадзор предложит предприятиям Красноярска открыть системы эко-мониторинга

25.02.20 16:27

© РИА Новости. Илья Питалев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор в течение недели разошлет предприятиям, оказывающим наибольшую нагрузку на экологию Красноярска, официальные предложения добровольно открыть данные своих систем эко-мониторинга для Росприроднадзора и Росгидрометцентра, сообщила руководитель надзорного ведомства Светлана Радионова журналистам во вторник.

По словам главного экологического инспектора, в ходе встреч с представителями промышленности Красноярска она предложила предприятиям не только предоставлять данные своих систем мониторинга ведомствам, но и установить на производствах лаборатории Росприроднадзора и Росгидрометцентра.

"В течение недели они получат письменные предложения от нашей службы такую информацию (о выбросах - ИФ) нам передавать, эти лаборатории разместить. Через месяц у меня будет понимание, кто и как отреагировал на эти предложения. Если кто-то забыл или не захотел, или постеснялся сказать вслух, что он этого делать не хочет, придется письменно нам ответить", - сказала Радионова.

Глава российского надзорного ведомства находится в Красноярске по приглашению губернатора региона Александра Усса для обсуждения экологических проблем краевого центра.

Метеорологи в пятницу, 14 февраля объявили в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Сначала режим действовал до вечера понедельника, затем был продлен еще на сутки. Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, провести мероприятия, обеспечивающие сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%. Режим НМУ в Красноярске также называют "черным небом".

В соцсетях жители города жаловались на сильный туман, смог и ухудшение самочувствия.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник и вторник в Красноярске был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.