Строительство филиалов Большого театра и Третьяковской галереи началось в Калининграде

25.02.20 16:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде на острове Октябрьский во вторник состоялась официальная церемония закладки первых камней будущих зданий филиалов Большого театра и Третьяковской галереи.

"Сегодня поистине историческое событие, мы закладываем первые камни в эти две невероятные с культурологической точки зрения глыбы для всей нашей страны. Мы прекрасно знаем, какое значение для всех они имеют, прекрасно понимая, каким событием в любом регионе России были выставки или гастроли этих двух культурных учреждений", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии.

По ее словам, это большой подарок региону, который перестанет считаться периферийным в плане развития культуры. Театр и галерея будут способствовать появлению в области местных специалистов сферы культуры при помощи и поддержке федеральных учреждений.

В церемонии также принимали участие генеральный директор Большого театра Владимир Урин и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Как сообщалось, Калининград - один из четырёх городов, обозначенных президентом России для строительства крупнейшего культурного центра, в состав которого войдут всемирно известные культурные институции нашей страны - Большой театр, Третьяковская галерея, Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российский государственный институт сценического искусства.

Согласно проекту, филиал Большого театра будет рассчитан на 950 мест (большой зал) и 300 мест (малый зал). Музейный комплекс Третьяковской галереи будет составлять 17 тыс. кв. м, в которые войдут выставочные и публичные пространства, а также помещения для реставрации.

Стоимость культурно-музейного центра на Острове превышает 27 млрд рублей. Предполагается, что объекты будут вводить в эксплуатацию поэтапно - с 2020 по 2023 годы. Строительство профинансирует Роснефтегаз, генподрядчик АО "Стройтрансгаз".