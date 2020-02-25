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25.02.20 16:52
Правительство РФ примет меры для вовлечения банков в работу с эскроу
"30 из 95 уполномоченных банков занимаются активно, по остальным мы видим, что не такая серьезная активность. Мы видим серьезный отрыв Сбербанка от других кредитных учреждений. Поэтому нам предстоит серьезная работа для того, чтобы банки были активнее и включались в решение вопросов проектного финансирования", - сказал Якушев на встрече с членами Совета Федерации.
Как сообщалось, в перечень банков, которым разрешено работать с деньгами дольщиков, входят 95 кредитных организаций, 31 из них - региональные.
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан в аккредитованных банках. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки.
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