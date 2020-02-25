Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года

25.02.20 17:41

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Награждение лучших легкоатлетов 2019 года прошло в рамках церемонии открытия 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении.

В церемонии принял участие министр спорта Олег Матыцин.

Как лучшая спортсменка была награждена прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая в 2019 году стала трехкратной чемпионкой мира, выиграла чемпионат Европы в помещении и праздновала успех в Бриллиантовой лиге.

Как лучший спортсмен награду получил барьерист Сергей Шубенков, который в 2019 году стал вице-чемпионом мира, а также стал лучшим на двух этапах Бриллиантовой лиги.

Награда "Лучший тренер" была вручена наставнику Ласицкене Геннадию Габриляну.

Чемпионат России стартовал 25 февраля, а завершится 27 февраля февраля. Соревнования проходит в легкоатлетическом комплексе ЦСКА в Москве.