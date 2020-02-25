День голосования по поправкам в Конституцию РФ будет нерабочим

25.02.20 18:01

© РИА Новости. Илья Питалев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поступили поправки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Конституцию РФ, касающиеся процедуры проведения общенародного голосования, заявил глава комитета Павел Крашенинников.

"Указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование", - сказал Крашенинников журналистам во вторник.

По его словам, поправки предусматривают, что "в случае если общероссийское голосование назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим".

"Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда", - сказал глава комитета.

В поправках также закрепляются следующие принципы проведения голосования: граждане РФ участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании; участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным, сказал Крашенинников.

"Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников общероссийского голосования", - предусматривают поправки.