Определились с датой: голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля
  
Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.02.20 11:19

Россиянам рекомендовано не ездить в Италию, Иран и Корею из-за вируса COVID-19

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор предупреждает граждан России о возросших рисках инфицирования новым коронавирусом при посещении Италии, Республики Корея и Ирана, рекомендует воздержаться от поездок в эти страны.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран. Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в среду.

Там напомнили, что, по информации ВОЗ, в Италии, Корее и Иране фиксируется резкий рост числа заболевших COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, приведенным в сообщении, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 смертей.

В России новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 не зафиксировано, их по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: (...) 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.

В Роспотребнадзоре ранее напоминали, что на территории РФ выявлены только случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.

Между тем 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Республику Татарстан авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер.

Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани. Как ожидается, в ходе карантина им будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса. О результатах повторной диагностики пока не сообщалось. "Интерфакс" направил вопрос в Роспотребнадзор.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.02.20 12:31
Более 100 семей получат новые квартиры по программе реновации в СЗАО
.
  26.02.20 12:28
Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы
.
  26.02.20 12:27
В московских школах в 2019 году не было ни одного случая отравления едой
.
  26.02.20 10:33
Гривистые волчата родились в Московском зоопарке
.
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 14:03
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket