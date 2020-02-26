Россиянам рекомендовано не ездить в Италию, Иран и Корею из-за вируса COVID-19

26.02.20 11:19

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор предупреждает граждан России о возросших рисках инфицирования новым коронавирусом при посещении Италии, Республики Корея и Ирана, рекомендует воздержаться от поездок в эти страны.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран. Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в среду.

Там напомнили, что, по информации ВОЗ, в Италии, Корее и Иране фиксируется резкий рост числа заболевших COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, приведенным в сообщении, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 смертей.

В России новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 не зафиксировано, их по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: (...) 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.

В Роспотребнадзоре ранее напоминали, что на территории РФ выявлены только случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.

Между тем 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Республику Татарстан авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер.

Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани. Как ожидается, в ходе карантина им будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса. О результатах повторной диагностики пока не сообщалось. "Интерфакс" направил вопрос в Роспотребнадзор.