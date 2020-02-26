Сурков не исключил "обнуления" президентских сроков при обновлении Конституции

26.02.20 14:33

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что в случае уточнения в Конституции РФ полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости "обнуления" президентских сроков.

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков", - сказал Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

По мнению Суркова, "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства".

"На него не могут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - заметил экс-помощник президента РФ, добавив, что "это его частное мнение, но основанное на опыте законодательства".

"У нас уже по факту естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической конъюнктуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", - подчеркнул Сурков.

"Но, повторяю, пока рано выводы делать, нет текста окончательного, еще идет обсуждение. Посмотрим, что будет на выходе", - сказал Сурков.

В Кремле считают высказывание бывшего помощника президента РФ его личным мнением.

"С недавних пор Владислав Юрьевич является гражданином РФ, физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому, это мнение россиянина, пусть и очень компетентного, и авторитетного среди политиков и политологов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.