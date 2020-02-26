Более 200 населенных пунктов на Алтае может подтопить в период паводков

26.02.20 11:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 15 тысяч домов в 202 населенных пунктах Алтайского края могут попасть в зону возможного подтопления в период весенних паводков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Ситуация по снегозапасу в Республике Алтай и Алтайском крае является аномальной за последние 25 лет. В настоящий момент на всей территории Алтайского края, кроме предгорий, запасы снега в 2-2,5 раза превышают средние показатели. В районах Республики Алтай также отмечается увеличенное количество снегозапасов, которое будет продолжаться до конца марта", - сказали в пресс-службе.

С учетом складывающихся гидрометеорологических условий существует высокая вероятность образования ледовых заторов в период прохождения первой волны паводка.

"Таким образом, резкое наступление потепления либо выпадение большого количества осадков в начале весны может привести к паводковой волне. В зону возможного подтопления на территории Алтайского края могут попасть 46 муниципальных образований, 202 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. В Республике Алтай - 30 населенных пунктов, более 4670 домов с населением 6616 человек, а также 150 объектов социальной сферы и инфраструктуры", - сообщили в МЧС.

На этот случай в Алтайском крае и Республике Алтай подготовлены к работе 328 пунктов временного размещения общей вместимостью около 60 тыс. человек, отметили там.

В пресс-службе добавили, что для реагирования на ЧС и происшествия на муниципальном уровне организована работа 78 единых дежурно-диспетчерских служб, ежедневно проводятся тренировки, на которых подробно отрабатываются вопросы безопасного прохождения паводковых явлений, на территории двух субъектов создана группировка сил и средств общей численностью около 20 тыс. человек и более 5 тыс. единиц техники.