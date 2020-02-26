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26.02.20 11:03
Более 23 тыс. кв. метров льда распилят на реке Тобол для предотвращения заторов
"Из-за теплой зимы распил речного льда - его толщина сейчас около 30 см - этой весной начнется раньше, чем в прежние годы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Так, по его словам, в районе плотины распиловка запланирована на 3 марта, у Кировского моста - на 6 марта.
В общей сложности, рабочим предстоит распилить более 23,5 тыс. квадратных метров речного льда.
"Когда ледяное полотно разрушено, то не будет заторов при прохождении льда через гидросооружения", - отметил собеседник агентства.
В течение февраля в Кургане стоит аномально теплая погода - в некоторые дни столбик термометра поднимался до четырех градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в 2019 году распил льда на Тоболе в Кургане проводился 14 и 19 марта, толщина льда на реке в это время составляла 50 см.
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