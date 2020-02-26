Более 23 тыс. кв. метров льда распилят на реке Тобол для предотвращения заторов

26.02.20 11:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кургане на реке Тобол на следующей неделе начнется распил льда, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в среду в пресс-службе АО "Водный Союз" (занимается водоснабжением и водоотведением Кургана).

"Из-за теплой зимы распил речного льда - его толщина сейчас около 30 см - этой весной начнется раньше, чем в прежние годы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Так, по его словам, в районе плотины распиловка запланирована на 3 марта, у Кировского моста - на 6 марта.

В общей сложности, рабочим предстоит распилить более 23,5 тыс. квадратных метров речного льда.

"Когда ледяное полотно разрушено, то не будет заторов при прохождении льда через гидросооружения", - отметил собеседник агентства.

В течение февраля в Кургане стоит аномально теплая погода - в некоторые дни столбик термометра поднимался до четырех градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в 2019 году распил льда на Тоболе в Кургане проводился 14 и 19 марта, толщина льда на реке в это время составляла 50 см.