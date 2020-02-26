Новый герб появился у Кузбасса

26.02.20 11:15

Фото с сайта администрации правительства Кузбасса

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Кузбасса на очередном собрании в среду приняли поправки в региональное законодательство, предполагающие смену герба региона, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала парламента.

Новый герб представляет собой червленое поле, на котором располагается черная пирамида с золотыми киркой и молотом накрест поверх трех золотых хлебных колосьев. Поверх вершины пирамиды нанесена золотая звезда о пяти лучах. Щит увенчан золотой земельной короной и окружен двумя лентами ордена Ленина.

На новом гербе нет дубового венка и надписи "1943" (год образования Кемеровской области) на лентах ордена Ленина, присутствовавших на старом гербе 2002 года, а золотая корона стала более крупной.

По данным парламента, до 1 января 2021 будет действовать переходный период, во время которого будут актуальны оба варианта герба - старый и новый.