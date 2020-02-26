Розовые фламинго впервые прилетели в Севастополь

26.02.20 11:22

© РИА Новости. Владимир Вяткин

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько розовых фламинго остановились в одной из бухт Севастополя, сообщил старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Института биологии южных морей имени А.Ковалевского РАН Виталий Гирагосов.

"Прилетела одна пара, по виду - взрослые птицы. Для Севастополя это первый достоверный случай прилета фламинго", - сказал Гирагосов агентству "Интерфакс-Юг" в среду.

Ученый пояснил, что называть этот случай "совершенно уникальным" не стоит, поскольку фламинго иногда встречаются на юге России. Обычно они разлетаются вне периода размножения - их видят с осени до весны.

"Предполагают, что к нам фламинго летят из Юго-Западной Азии (в том числе из Турции) и из бассейна Средиземного моря", - добавил собеседник агентства, которому удалось снять на видео пару остановившихся в Севастополе фламинго.

Гирагосов считает, что птицы вряд ли останутся в Крыму как минимум по двум причинам: ограниченная кормовая база и "фактор беспокойства".

"Вся надежда на военных на западном берегу бухты Соленой - это режимная территория, благодаря чему фламинго чувствуют там себя сравнительно спокойно. Каких-либо действий предпринимать не нужно, только ненавязчивое наблюдение", - добавил он.

Ученый напомнил, что в последний раз фламинго в крымском регионе видели в 2017 году на заливе Сиваш, который отделяет полуостров от материка. Около десятка пар пытались там загнездиться, но "эффективность размножения была низкой", и они улетели.