Реконструкцию Псковской областной библиотеки завершат к марту

26.02.20 11:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Общестроительные работы в Псковской областной библиотеке планируется завершить к марту, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Василий Осипов.

По его словам, средства на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки были выделены в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы.

"Объект значимый для Пскова, реконструкция идет достаточно болезненно. И финансирование заканчивалось, и подрядчик менялся. Но на сегодняшний день мы на финишной прямой", - сказал вице-губернатор, добавив, что подрядчик планирует завершить работы на объекте к 18 марта.

По итогам реконструкции за счет дополнительной двухэтажной надстройки общая площадь здания увеличена на 800 кв. м. Новые помещения позволят расширить функционал библиотеки. Здесь появится новая структура - молодежный центр, на базе которого будут работать различные дискуссионные клубы. За счет внедрения смарт-зала расширятся возможности работы краеведческого отдела, и будет увеличена площадь выставочных помещений.

В рамках реконструкции в библиотеке для комфортного доступа и пребывания читателей с ограниченными возможностями расширены дверные проемы, произведена перепланировка, на входе установлен электроподъемник, еще один открывает доступ в фойе. Кроме того, в здании появился современный лифт, который позволит людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно подняться на любой этаж.

Книжный фонд библиотеки на данный момент составляет свыше 450 тыс. изданий. В книгохранилище установлена новая автоматическая система газового пожаротушения.

На работы по реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 млн рублей федерального бюджета. Дополнительно на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки Псковская область получила 40 млн рублей по распоряжению правительства РФ.

Псковская библиотека была основана в 1833 году. Данное учреждение - член Библиотечной ассамблеи Евразии, Российской библиотечной ассоциации и организатор Псковской библиотечной ассоциации. Ежегодно библиотекой выдается более 1,8 тыс. изданий.