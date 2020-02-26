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26.02.20 11:28
Задержанный в Саратове подросток назвал месть целью готовившегося нападения на школу
Видео распространил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
На видео один из задержанных, на вопрос какие цели он преследовал, отвечает: "Месть".
При этом подросток также сказал, что для него было не важно число жертв нападения, а второй задержанный "рассчитывал примерно на сорок человек".
Кроме того, один из подростков сообщил, что заинтересовался темой массовых убийств в школах около года назад.
Другой задержанный заявил на видео, что нападение планировалось совершить в мае.
Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании двух пятнадцатилетних подростков, планировавших совершить нападение на образовательное учреждение в Саратове. У них изъят обрез, кроме того, задержанные планировали использовать самодельные зажигательные смеси.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
На минувшей неделе ФСБ сообщала о пресечении аналогичных нападений в Керчи, которые также планировали подростки.
По данным ЦОС, с 2018 года всего было выявлено около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ, предотвращено более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.
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