Задержанный в Саратове подросток назвал месть целью готовившегося нападения на школу

26.02.20 11:28

© РИА Новости. ФСБ РФ

26 февраля. Interfax-Russia.ru - ФСБ опубликовала видео с частью показаний подростков, задержанных при подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение в Саратове.

Видео распространил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

На видео один из задержанных, на вопрос какие цели он преследовал, отвечает: "Месть".

При этом подросток также сказал, что для него было не важно число жертв нападения, а второй задержанный "рассчитывал примерно на сорок человек".

Кроме того, один из подростков сообщил, что заинтересовался темой массовых убийств в школах около года назад.

Другой задержанный заявил на видео, что нападение планировалось совершить в мае.

Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании двух пятнадцатилетних подростков, планировавших совершить нападение на образовательное учреждение в Саратове. У них изъят обрез, кроме того, задержанные планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

На минувшей неделе ФСБ сообщала о пресечении аналогичных нападений в Керчи, которые также планировали подростки.

По данным ЦОС, с 2018 года всего было выявлено около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ, предотвращено более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.