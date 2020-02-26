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26.02.20 11:30
Курская область привлекла кредитную линию в банке на 1 млрд рублей
Помимо банка "России" в соответствующем аукционе принял участие Альфа-банк.
Банк "Россия" предложил наиболее низкую цену контракта - 67,5 млн рублей (процентная ставка - 6,5% годовых) против 72,5 млн рублей начальной цены.
Средства планируется привлечь на 365 дней с целью покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.
Как сообщалось, доходы бюджета Курской области в 2020 году утверждены в размере 63,2 млрд рублей, расходы - 63,9 млрд рублей, дефицит - 730 млн рублей, или 1,1% расходов.
Госдолг области на 1 декабря 2019 года, по данным на сайте Минфина РФ, составлял 6 млрд 226,7 млн рублей.
Банк "Россия" по итогам 2019 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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