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26.02.20 11:34
Стартовал второй в 2020 году конкурс президентских грантов
"Стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. Заявки принимаются до 31 марта... По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период приёма заявок пройдут обучающие мероприятия Фонда президентских грантов в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.
В пресс-службе добавили, что итоги второго конкурса грантов 2020 года будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года.
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