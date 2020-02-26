Стартовал второй в 2020 году конкурс президентских грантов

26.02.20 11:34

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал в среду, прием заявок продлится до 31 марта, сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

"Стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. Заявки принимаются до 31 марта... По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период приёма заявок пройдут обучающие мероприятия Фонда президентских грантов в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе добавили, что итоги второго конкурса грантов 2020 года будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года.